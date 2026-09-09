Morena Asegura que Candidaturas se Definirán sin Compadrazgos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Morena no definirá sus candidaturas por compadrazgos, amistades o acuerdos personales, ya que la selección estará a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones, afirmó el presidente del Consejo Estatal del partido en Tamaulipas, Rómulo Pérez Sánchez.

El dirigente morenista informó que la convocatoria para las coordinaciones federales podría publicarse a finales de septiembre del 2026, aunque reconoció que todavía no existe una fecha exacta. Posteriormente se emitiría la convocatoria para las coordinaciones municipales, con una diferencia estimada de 15 días entre ambos documentos.

“Ya existe una convocatoria formulada para el tema de las coordinaciones federales y también está lista la de las coordinaciones municipales; nada más que la Comisión de Elecciones la está deteniendo para afinar ciertos detalles”, declaró Pérez Sánchez.

Explicó que el órgano nacional revisará cada uno de los perfiles y emitirá los dictámenes correspondientes para determinar quiénes son los aspirantes idóneos para contender por presidencias municipales, diputaciones locales y diputaciones federales.

“No podemos nombrar a nuestro compadre o a nuestro mejor amigo en un puesto de elección popular si no cuenta con los requisitos básicos del partido”, sostuvo. Añadió que los candidatos deberán ser personas conocidas, contar con una clara identidad partidista y tener una trayectoria positiva.

Ante el elevado número de aspirantes que se han comenzado a movilizar en distintos municipios, el presidente del Consejo Estatal pidió mantener la calma y esperar los tiempos oficiales. “Hay una Comisión de Elecciones en la Ciudad de México que va a elegir a los aspirantes y que estará revisando caso por caso”, enfatizó.

Con un llamado a “serenarse”, Pérez Sánchez advirtió que no todos los aspirantes podrán obtener una candidatura, por lo que llamó a evitar divisiones y anteponer el proyecto político del partido a los intereses personales. “Lo más importante es el proyecto nacional de transformación, no los proyectos personales”, concluyó.

Cabe señalar que hasta el momento, Morena no ha confirmado los días exactos de publicación; la única previsión señalada por el dirigente estatal es que la primera convocatoria se conozca a finales de septiembre y la segunda posteriormente, posiblemente con un desfase de 15 días.