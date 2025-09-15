Celebrar el Grito cuesta más: ANPEC alerta sobre aumento en gasto familiar para fiestas patrias

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que celebrar el Grito de Independencia en 2025 será más caro para las familias mexicanas, con un incremento promedio del 17 por ciento respecto al año anterior.

Según su análisis, organizar una cena para 10 personas en casa puede costar hasta 7 mil pesos, mientras que asistir al Zócalo implica un gasto promedio de 5 mil 800 pesos, considerando transporte, comida, bebida y atuendos típicos.

“El festejo patrio se ha encarecido. Las familias están ajustando sus presupuestos para no dejar de celebrar, pero el impacto es real”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Los jóvenes que optan por celebrar en bares o restaurantes gastan hasta 14, mil pesos por grupo, siendo las bebidas alcohólicas el principal gasto. Además, los atuendos tradicionales pueden costar hasta 1 mil 200 por persona, y una serenata de mariachi ronda los 3, mil 600 pesos, con un aumento del 20 por ciento.

ANPEC subraya que este incremento afecta especialmente a los pequeños comerciantes, quienes enfrentan menor poder adquisitivo en sus clientes y mayores costos operativos.

“La inflación silenciosa está presente en cada antojito, cada sombrero, cada grito. Celebrar cuesta más, y eso también es parte del contexto social que vivimos”.