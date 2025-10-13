Casi 130 casos de virus manos-pies-boca en niños: Salud pide aislamiento y vigilancia

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó que Tamaulipas ha registrado 128 casos del virus manos-pies-boca en menores, una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños en edad preescolar.

Aunque aclaró que no se trata de un virus nuevo, pidió a padres y escuelas reforzar los filtros sanitarios y mantener en aislamiento a los menores que presenten síntomas como fiebre, lesiones en la piel o malestar general.

“Lo que hay que hacer con los niños es mantenerlos aislados y en observación, no hospitalizados, salvo que se complique. Hasta ahora no hay pacientes graves”, señaló.

El funcionario explicó que el tratamiento es sintomático, con paracetamol y vigilancia médica, y que no se recomienda suspender clases, pero sí evitar que menores enfermos acudan a las aulas.

En otro tema, el secretario informó que esta semana inicia una campaña antirrábica para perros y gatos, y que ya se cuenta con suficientes dosis de vacuna contra influenza, mientras se espera una segunda remesa para COVID.

Finalmente se refirió a Octubre, mes del cáncer de mamá, donde la prioridad para el sector salud es la promoción de la detección temprana.

Destacó que durante este mes se intensifican las acciones de concientización sobre el cáncer, con estudios de detección temprana para mayores de 40 años y brigadas que llevan el programa Aisdrest a zonas rurales.

“Con este estudio se puede hacer cribado en comunidades alejadas, donde la gente no puede acercarse a la ciudad”, puntualizó Vicente Joel