Capacitarán a jueces de Tamaulipas con estándares nacionales

El convenio busca fortalecer la formación judicial y consolidar un sistema más moderno y confiable

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de octubre.– Jueces y magistrados de Tamaulipas iniciarán un nuevo programa de profesionalización tras la firma de un convenio entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Poder Judicial de la Federación, orientado a capacitar, evaluar y certificar al personal judicial bajo estándares nacionales.

El acuerdo establece la creación de programas conjuntos de formación y especialización, con el objetivo de reforzar las capacidades técnicas y éticas de quienes imparten justicia en la entidad.

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, resaltó que la iniciativa representa un paso clave hacia la modernización del sistema judicial. “Abrir las puertas del Poder Judicial a la sociedad significa construir confianza, tender puentes con la ciudadanía y reafirmar que la justicia se transforma también desde la educación y la participación”, expresó.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes Lorena Josefina Pérez Romo, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del Órgano de Administración Judicial Federal, e Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, presidenta del mismo órgano.

Contreras López explicó que el convenio permitirá alinear los procesos de carrera judicial de Tamaulipas con los del sistema federal, garantizando evaluaciones más rigurosas y formación continua basada en ética, transparencia y eficiencia.

“La transformación del Poder Judicial de Tamaulipas avanza con acciones que promueven la preparación, la ética y la vocación de servicio”, afirmó la magistrada presidenta.

“Seguimos construyendo una institución abierta, cercana e inspiradora para las nuevas generaciones que habrán de servir con compromiso y honestidad”, concluyó.