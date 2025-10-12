Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de octubre.– Prestadores de servicios turísticos en los municipios de Mante y González enfrentan el desafío de mejorar la atención al visitante, motivo por el cual la Secretaría de Turismo estatal lanzó un programa intensivo de capacitación para fortalecer la calidad del servicio y recuperar la confianza de los turistas.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, señaló que el propósito es garantizar experiencias satisfactorias y evitar que los destinos tamaulipecos queden rezagados frente a otros estados del país. “La situación en algunos polos turísticos ya exigía acción inmediata”, admitió.

Los talleres incluyen formación en servicio al cliente, seguridad, manejo ambiental y promoción digital, áreas donde se habían identificado deficiencias que afectaban la imagen y competitividad de la región.

Expertos en el sector reconocen que la medida es necesaria, pero subrayan que el verdadero reto será mantener la mejora constante en los negocios turísticos, desde hoteles y restaurantes hasta servicios de transporte.

El plan de capacitación se extenderá a otros puntos del estado, como playa Miramar y los pueblos mágicos, con el objetivo de elevar la calidad general de la oferta turística y fortalecer la economía local.

Con estas acciones, Tamaulipas busca no solo recuperar visitantes, sino también consolidar una nueva cultura de servicio que impulse el desarrollo de las regiones turísticas y mejore su reputación ante el turismo nacional e internacional.