Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de septiembre.- Tamaulipas se ubicó en mayo como el segundo peor estado del país en actividad industrial, de acuerdo con cifras difundidas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque el indicador mensual mostró un repunte de 1.7 por ciento respecto de abril, cuando la entidad había caído 4.5 por ciento, el balance general coloca a Tamaulipas en la parte baja de la lista nacional.

El INEGI puntualizó que la entidad no figura entre los principales estados con crecimiento sostenido, a diferencia de otras regiones que lograron avances más sólidos en su actividad industrial. La variación ha sido fluctuante, pues hay meses en que la actividad industrial de Tamaulipas repunta de manera significativa.

El único sector que contribuyó al alza fue la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, donde Tamaulipas ocupó el tercer lugar nacional con un aumento de 4.6 por ciento.

Este desempeño colocó a Tamaulipas por debajo de Guanajuato y Michoacán, pero por encima de entidades como Oaxaca, Morelos y Baja California, lo que compensó parcialmente las caídas en otros sectores.

En contraste, la industria de la construcción apenas alcanzó un crecimiento marginal de 0.19 por ciento, insuficiente para reflejar una recuperación más amplia dentro de la economía estatal. Peor aún: las industrias manufactureras mostraron un retroceso de 0.01 por ciento, lo que revela la debilidad de uno de los motores productivos clave de Tamaulipas.

El INEGI subrayó que, pese al repunte puntual de mayo, la entidad se mantiene rezagada a nivel nacional, lo que confirma un panorama de bajo desempeño en su sector industrial.