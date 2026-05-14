Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 14 de mayo.-El Congreso del Estado analiza una iniciativa para incorporar mecanismos tecnológicos que permitan reforzar la vigilancia sobre la autenticidad y seguridad de los medicamentos que se distribuyen en el sistema de salud.

La propuesta fue presentada por el diputado local Víctor Manuel García Fuentes, quien planteó una reforma a la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas con el objetivo de establecer sistemas de trazabilidad digital en la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos.

El proyecto legislativo busca facultar a la Secretaría de Salud para supervisar el uso de herramientas tecnológicas que permitan verificar la autenticidad de los fármacos que llegan a la población.

El legislador explicó que el fortalecimiento de los controles sanitarios es necesario para reducir riesgos asociados a la circulación de medicamentos irregulares y modernizar los sistemas de vigilancia en materia de salud pública.

“Debe haber sistemas confiables que garanticen que los medicamentos que llegan a la población sean auténticos, vigentes y seguros”, expresó.Asimismo, señaló que la ausencia de controles digitales suficientes puede facilitar la entrada de medicamentos falsificados o caducos al mercado, además de provocar pérdidas por caducidad no detectada en los inventarios del sector salud.

Finalmente, García Fuentes destacó que la digitalización de procesos podría generar ahorros de hasta 20 por ciento en gastos operativos, y subrayó que la iniciativa contempla el uso de tecnologías ya disponibles como códigos QR.