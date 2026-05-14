Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 14 de mayo.-El Congreso del Estado analiza una iniciativa para incorporar mecanismos tecnológicos que permitan reforzar la vigilancia sobre la autenticidad y seguridad de los medicamentos que se distribuyen en el sistema de salud.

La propuesta fue presentada por el diputado local Víctor Manuel García Fuentes, quien planteó una reforma a la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas con el objetivo de establecer sistemas de trazabilidad digital en la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos.

El proyecto legislativo busca facultar a la Secretaría de Salud para supervisar el uso de herramientas tecnológicas que permitan verificar la autenticidad de los fármacos que llegan a la población.

El legislador explicó que el fortalecimiento de los controles sanitarios es necesario para reducir riesgos asociados a la circulación de medicamentos irregulares y modernizar los sistemas de vigilancia en materia de salud pública.