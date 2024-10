Busca gobierno de Tamaulipas aumentar recaudación en 2025

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Dentro de la Ley de Ingreso del 2025 para Tamaulipas, la Secretaría de Finanzas busca aumentar su recaudación conforme a diversos ordenamientos financieros para quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales.

La titular de la dependencia, Adriana Lozano Rodríguez, indicó que se busca obtener la mayor cantidad de ingresos posible y esto será, gracias a los impuestos que se cobrarán a las plataformas digitales de hospedaje como Airbnb, además de los cobros ya realizados a las plataformas como Uber y Didi, pero también con el tema del canje de placas.

“Esperamos no dañar con la nueva ley de ingresos al sector empresarial, hay que recalcar que hicimos algunos ajustes el año pasado y para ello estamos trabajando ya, pero lo que buscamos es meter en orden a aquellos que no lo están, que no cumplen con sus contribuciones, que no están pagando, como lo eran al principio los del tema de plataformas digitales del hospedaje”, añadió.

En este sentido, dijo que lo que se busca es obtener la mayor recaudación posible para el Estado que en este 2024 lo ha hecho bien.

“Hay una buen recaudación en el tema de los impuestos estatales”, comentó.

La funcionaria explicó que es necesario este ajuste y no abra nuevos impuestos para el ejercicio fiscal del año entrante.