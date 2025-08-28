Bruno Díaz arremete contra Noroña: “Si no lo educaron en su casa, lo vamos a educar los priistas”

  • jueves, 28 de agosto de 2025

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Bruno Díaz, dirigente del PRI en Tamaulipas, defendió al dirigente nacional Alejandro Moreno y lanzó duras críticas contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien calificó como “misógino, machista e irrespetuoso”.

Díaz destacó que el PRI fue tendencia nacional tras el debate en el Senado, y acusó a Noroña de abusar del poder que le confiere su cargo, señalando que “calla a los opositores” y “ofende a mujeres, incluso dentro de su propio movimiento”.

“Nunca, jamás, tuvimos a un presidente del Senado como Fernández Noroña”, afirmó. “Si no lo educaron en su casa, que no tenga duda: los priistas lo vamos a educar”.

El líder priista también denunció lo que considera una “intromisión indebida” del Ministerio Público en el recinto legislativo, calificando el acto como un “montaje armado por Morena” y cuestionando la rapidez con la que se actuó en comparación con la justicia cotidiana en Tamaulipas.

Respecto a las acusaciones contra Alejandro Moreno por presuntas amenazas, Díaz minimizó el caso y lo enmarcó como parte de una estrategia de desprestigio. “Ya quisiéramos que la justicia actuara así de rápido en los casos que realmente importan a las familias tamaulipecas”, dijo.

Además, acusó a Noroña de haber atentado contra la vida privada de la periodista Susana Uresti, y advirtió sobre lo que considera una deriva autoritaria del oficialismo:

“Quieren copiar el modelo de Venezuela. No se trata de un partido político, se trata de México”.

Finalmente, Bruno Díaz defendió el legado del PRI en el Senado y aseguró que, pese a los errores, su partido ha demostrado mayor capacidad que el actual gobierno. “En cualquier medición somos mucho mejores que los actuales”, concluyó.

 

