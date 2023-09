Asegura Carlos Solís que en el PRI hay una bola de “alacranes” que solo toman café y cuentan historias

Por José Gregorio Aguilar

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hay una bola de alacranes que están tomando café y contándose historias en lugar de bajarse a empujar la carreta, aseguró Carlos Solís Gómez.

El presidente del PRI señaló que aquellos que aspiren a un cargo de elección popular deberán ser evaluados primeramente y solo aquellos cuadros que mejor posicionamiento tengan en municipios y distritos son los que obtendrán una candidatura para el proceso electoral del próximo año.

Aunque se siente motivado porque “las calabazas se están acomodando”, Carlos Solís reiteró que “el problema es que traigo una bola de alacranes que están tomando café y contándose historias en lugar de bajarse a empujar la carreta”.

Sin embargo se abstuvo de revelar la identidad de esos “alacranes”, pero refirió que son algunos que traen una agenda diferente a la del Partido “y que no me pueden hacer partícipe a mí de ella”.

El presidente del tricolor reafirmó tener un solo jefe y que de ahí en fuera él no recibe instrucciones de nadie más, dijo al hacer referencia a los adelantados y a quienes incluso han destacado sus logros y años de militancia dentro del partido y que eso los hace merecedores a una candidatura de elección popular.

Precisó que “siempre que he trabajado en diferentes equipos he gozado con el afecto y reconocimiento de mis jefes, al menos mi participación ha sido en principio leal, comprometida, entregando mi mejor esfuerzo, cuando hay que hacer algo que no sé cómo hacerlo me documento y pregunto a los mejores, esa es mi historia de vida, en transitado bien y terminado bien con todos”.

Advirtió que todos sin excepción, que aspiren a un puesto de elección popular serán evaluados, no pueden salir a los medios a decir que merecen una candidatura, porque se creó una coalición entre partidos políticos y los lineamientos tendrán que aterrizarse en el estado, donde se definirán los aspirantes a elección popular.

Por último, Solís Gómez dijo que continuará trabajando para lograr la reconciliación al interior del tricolor, con todos aquellos que por alguna u otra razón no están participando activamente.

“Vamos a la elección más grande en la historia del estado, es trascendental el resultado del próximo año y ahí estaremos como siempre lo he hecho dando lo mejor de sí para sacar un resultado mejor al que hemos tenido en los últimos años”.