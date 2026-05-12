Ciudad Victoria, 12 de mayo.- La diputada Yuriria Iturbe Vázquez calificó como una decisión apresurada el intento de adelantar el cierre del ciclo escolar debido al Mundial de Futbol y a las altas temperaturas, medida que finalmente fue revertida para mantener el calendario oficial.

La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local señaló que la propuesta no era viable porque implicaba concluir de forma abrupta las actividades académicas, además de que consideró que faltó consultar previamente a los padres de familia.

“Lo importante es que se rectificó el camino y se respetará el calendario escolar”, expresó la legisladora de Morena.

Iturbe Vázquez comentó que, en todo caso, se habría podido analizar un ajuste menor de una o dos semanas, pero no una reducción cercana a un mes, ya que esto afectaría el cumplimiento de los programas educativos.

Indicó que respetar el calendario es fundamental para garantizar que los estudiantes concluyan los contenidos establecidos en cada grado escolar y evitar rezagos académicos.

La diputada añadió que los docentes ya cuentan con una planeación definida para cumplir con todas las actividades pedagógicas del ciclo escolar, por lo que respaldó la decisión de no adelantar el fin de clases.