Apoya Movimiento Ciudadano desaparición de diputados pluris

Cd. Victoria, Tamps.-

La mayoría de quienes encabezan las listas de plurinominales en la Cámara de Diputados y en el Senado, “son lo más nefasto de la política”, por lo que Movimiento Ciudadano respalda la propuesta de desaparecer la figura de los legisladores de representación proporcional, afirmó el diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

En entrevista, dijo estar de acuerdo en adelgazar al poder legislativo federal, ya que las posiciones plurinominales se reparten entre unos cuantos que no cuentan con el respaldo de los electores.

“La posición de Movimiento Ciudadano es que no deben de existir porque a final de cuentas es una decisión unipersonal, un jefe de partido y escoge a sus consentidos”, dijo.

Cárdenas Gutiérrez expuso que de esta manera se cuelan a las senadurías y a las diputaciones personas de dudosa capacidad “como es el caso ahorita que están apuntados los más nefastos políticos de este país, si quieren el voto que se vayan a buscar el voto”.

El legislador local dijo que “pero lo más grave es que se quieran elegir a los jueces, a los magistrados a través de un voto esa sí es una ridiculez, es un atentado a la democracia y eso es lo que no podemos permitir”.

Afirmó que el paquete de reformas propuesto por el presidente de México, obedece más a un tema mediático, en cambio, no se avanza en el combate a la seguridad, debido a que la estrategia de “abrazos no balazos”, no resuelve el problema.

“Debe prevalecer el estado de derecho y esto no podemos solaparlo, sobre todo que el presidente no ha movido un dedo para poner orden y eso de los abrazos no balazos es una tontería del tamaño del mundo.”, apuntó.