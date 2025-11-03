Aplazan elección de dos consejerías del IETAM hasta 2026

El INE volverá a iniciar el procedimiento tras no alcanzar consenso; las 24 aspirantes finalistas deberán repetir todas las etapas del proceso

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de noviembre.-El Instituto Nacional Electoral repondrá en 2026 el proceso para designar a dos consejeras del Instituto Electoral de Tamaulipas, luego de que el Consejo General no logró los votos suficientes para concretar los nombramientos previstos para el primero de noviembre.

El presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot, confirmó que la falta de acuerdo obligará a emitir una nueva convocatoria el próximo año, sin fecha precisa, y aclaró que los espacios deberán ser ocupados por mujeres para cumplir criterios de paridad.

De acuerdo con el funcionario, las 24 aspirantes que llegaron a la fase final del proceso deberán volver a inscribirse y someterse a todas las etapas de evaluación, aun cuando ya habían superado pruebas y entrevistas durante el procedimiento anterior.

«No hubo desafortunadamente el consenso, el número de votos suficientes, aunque hay candidatas con muy buenos perfiles y muy capaces», expresó Ruiz Castellot al señalar que ningún perfil logró la votación requerida en el Consejo General.

El representante del INE en Tamaulipas explicó que la reposición del proceso implica reiniciar desde cero, por lo que ninguna de las aspirantes tiene garantizado avanzar nuevamente hasta la etapa final.

Añadió que la nueva convocatoria podría emitirse durante los primeros meses de 2026, con lo cual se reactivará el procedimiento formal para ocupar las vacantes en el IETAM.

Hasta entonces, el órgano electoral estatal continuará operando con cinco de sus siete consejerías, mientras que las aspirantes deberán prepararse para competir de nuevo por los dos espacios pendientes.