En la zona cañera de Tamaulipas, los hospitales están listos para el aumento de enfermedad respiratorias

El abasto de medicamentos de primer nivel se ha regularizado en la entidad de frente a la llegada de la temporada invernal

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de noviembre.-la mayoría de los hospitales y centros de salud de la zona cañera de Tamaulipas se encuentran preparados con suficientes medicamentos de primer nivel para enfrentar a los pacientes afectados por los padecimientos invernales.

Así lo aseguró el diputado local, Alberto Moctezuma Castillo, que señaló que tiene información de que hay suficiente surtido en las farmacias públicas para enfrentar la temporada invernal.

Dijo que tampoco se reporta una falta de médicos generales para atender a la población que acuda a consultar.

Señaló que al menos en El Mante, González y Aldama, los hospitales públicos y los centros de salud están listos para atender las enfermedades que deje la llegada de los diferentes frentes fríos a la entidad.

«Hasta ahorita sí hay un surtido de los medicamentos de primera necesidad, los más usuales para tratar las gripas, las bronquitis, problemas de asma, sí hay medicamentos suficientes», señaló.

El legislador local también dijo «en la última repartición que se hizo a las unidades médicas sí se mandó medicamento, entonces yo fui al hospital general vi qué hay medicamentos de primera necesidad para este tipo de temporadas de frío y para atender los problemas respiratorios».

Moctezuma Castillo dijo que ha recorrido diferentes centros de salud en El Mante, «en la zona temporales, en la zona cañera y ahí hay medicamentos en las unidades médicas».

Señaló que a la entidad están llegando las vacunas para la influenza para tener el abasto suficiente y proteger a la población de problemas respiratorios.