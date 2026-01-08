Amenaza alza en infartos en Tamaulipas; atribuído a sedentarismo

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

La secretaría de salud de Tamaulipas informó que los factores más importantes para el infarto son las enfermedades crónico-degenerativas, tales como hipertensión, diabetes, sobrepeso. Y evidentemente hay factores que podría ser el clima, que podría ser un esfuerzo más allá de su capacidad física.

Informó el secretario de salud Vicente Joel Hernández Navarro que la prevención debe estar enfocada en atender las nuestras enfermedades crónico-degenerativas, cuidar bien nuestro peso, hacer ejercicio, alimentarnos de manera saludable.

Señaló; «El código de infarto lo hemos desarrollado en Tamaulipas, de tal manera que hemos hecho tres áreas de atención, zona centro, zona sur, y inmediatamente que hay un paciente con datos de un infarto, se toma un electrocardiograma, diagnostica, se hace un tratamiento que le llamamos trombolisis, con un medicamento especial en cualquier hospital de la Secretaría de Salud, y después se traslada a donde exista un área de hemodinamia para hacer cateterismo».

Afirmó que ese tratamiento ha hecho disminuir en un 25% el número de fallecimientos de los pacientes que llegan con infartos.