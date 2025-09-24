Alista la UAT creación de Facultad de Medicina en ciudad Victoria.

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, aseguró que se trabaja en nuevos proyectos con apoyo de alcaldes y del gobierno estatal, y se espera que en septiembre se concreten iniciativas clave como la creación de la Facultad de Medicina en ciudad Victoria y un hospital universitario en Tampico.

“Necesitamos seguir creciendo, no hay otra manera”, expresó el rector, al recordar que la universidad busca nuevas oportunidades ante el recorte federal.

Reiteró que la institución enfrenta una reducción presupuestal de 85 millones de pesos, lo que limita su margen de acción, pero el crecimiento es la constante en esta casa de estudios.

Anaya Alvarado también habló sobre el impulso a la educación a distancia, que incluye licenciaturas virtuales en áreas como arquitectura, ingeniería y ciencias de datos. Actualmente, hay programas en Tampico, ciudad Victoria, Valle Hermoso, Reynosa Rodhe además de una preparatoria en línea que inició en enero y está dirigida a personas mayores de 18 años que desean concluir el nivel medio superior.

La modalidad es por cuatrimestres, con duración de dos años, y al concluir la preparatoria, los estudiantes podrán continuar con una licenciatura en línea.

Aunque el número de estudiantes en esta modalidad aún es reducido, alrededor de 400 alumnos, según estimaciones del rector, la universidad busca acoplarse a las tendencias globales y ampliar su oferta virtual en los próximos ciclos