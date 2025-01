Alianza de Maestros pide que se aborde la inclusión a través de otros temas y no por el uniforme neutro

Por José Gregorio Aguilar

La Alianza de Maestros considera que legislar sobre uniformes neutros no es una prioridad en la educación. En opinión del presidente de esta asociación civil, Carlos Aguirre Marín, hay temas más importantes que requieren atención y acción legislativa.

“El tema es, habiendo tantas prioridades, y nos vamos a ocupar del uniforme neutro, cuando hoy en día los chicos se sienten bien con su uniforme tanto para varones como para mujeres, claro, puede haber variantes, en escuelas a las chicas se les permite usar pantalón en temporada de frio”

Aguirre Marín, sugiere además, que la inclusión puede abordarse de manera más efectiva a través de la legislación en otros temas, como la educación integral, la diversidad y la igualdad de oportunidades. Esto implica que la atención debería centrarse en crear un entorno educativo más inclusivo y respetuoso, en lugar de enfocarse en aspectos específicos como el uniforme.

“Yo insisto, no nos desgastemos en temas que verdaderamente no abonan, no abonan a la educación; si verdaderamente se quiere un concepto de igualdad, un concepto de inclusión, existen muchos temas que necesitamos darle prioridad para poder sacar adelante nuestras agendas educativas”.

Es importante destacar que la discusión sobre uniformes neutros es parte de un debate más amplio sobre la inclusión y la diversidad en la educación. Mientras que algunos argumentan que los uniformes neutros pueden ayudar a promover la igualdad y reducir la discriminación, otros consideran que este tema no es lo suficientemente importante como para legislar al respecto.