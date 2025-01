Con gestores hospitalarios mejora servicio y atención en hospitales del IMSS Bienestar

Por José Gregorio Aguilar

La situación en los hospitales transferidos al IMSS Bienestar ha ido mejorando con el tiempo. Inicialmente, hubo muchas quejas debido al desabasto de medicamentos e insumos, pero gracias a los gestores hospitalarios, la atención a los trabajadores que necesitan medicamentos o especialistas ha ido mejorando, afirmó Blanca Valles Rodríguez.

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (SUTSPET), admitió que al principio, cuando inició la transferencia de los servicios de salud a la federación, sí se tuvo un desabasto y muchos problemas para el servicio y la atención médica, pero gradualmente este problema se ha ido resolviendo.

La lideresa resaltó que el servicio en los hospitales no se ha interrumpido y que los trabajadores del Gobierno y sus derechohabientes continúan recibiendo atención en el nuevo modelo de salud y en los hospitales que pasaron al IMSS Bienestar.

Blanca Valles afirmó que en reuniones que ha sostenido con los sindicalizados, anteriormente se habían recibido todo tipo de quejas, todas las cuales fueron atendidas y se siguen atendiendo pues es una realidad que en tanto no concluya por completo la transición a IMSS Bienestar se podrá mejorar el servicio.

“Sí hemos tenido reuniones, tuvimos quejas, se atienden continuamente, esto es permanente mientras no se finiquite por completo l transición nosotros seguimos atendiendo de forma personal con gestores en cada hospital”.

Como punto importante a destacar, la secretaria general del SUTSPET afirmó que la Secretaría de Salud envió gestores a las diferentes unidades hospitalarias para que apoyen a la base trabajadora que necesite medicamentos o alguna atención con especialistas.

“La Secretaria pone lo suyo con un gestor en cada hospital para aquellos requerimientos que no se tienen llámese no solo medicamentos, sino también la cuestión de cirugías cuando no hay material ese gestor lo pide cuando no hay la especialidad en alguno de los hospitales hay transferencias que se hacen tanto al de especialidades como al universitario de Monterrey son gestiones permanentes que se tienen en salud a diario”.

Cabe recordar que según el director general del IMSS, Zoé Robledo, se ha invertido una importante cantidad de recursos en la mejora de la infraestructura y el equipamiento de los hospitales y centros de salud lo que ha permitido mejorar la atención médica y reducir el desabasto de medicamentos.