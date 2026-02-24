Alertan que “Therians” intentarán formar movimiento político en Tamaulipas

Advierten que el fenómeno transespecie buscará incidir en decisiones públicas del estado

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de febrero.– El exdiputado local del Partido del Trabajo en Tamaulipas, Marte Alejandro Ruiz Nava, advirtió que personas identificadas como “therians” o transespecie buscarán constituirse como movimiento político en la entidad para impulsar el reconocimiento de sus derechos.

Señaló que el fenómeno, que agrupa a individuos que se asumen como animales, intentará pasar de la visibilidad social a la participación política organizada para influir en la agenda pública estatal.

Ruiz Nava afirmó que estas expresiones siguen una ruta de posicionamiento que va de lo considerado imposible a lo radical, después a lo aceptable y posteriormente a lo popular, fase en la que —aseguró— se encontraría actualmente.

Indicó que el siguiente paso sería su incorporación al ámbito político mediante actores y organizaciones que promuevan reformas legales para reconocer esas identidades, situación que, dijo, ya comienza a observarse en algunos colectivos.

El exlegislador sostuvo que “lo que buscan es un método para convertir lo imposible en legal, siguiendo etapas hasta que el tema se vuelva político y pueda discutirse en el ámbito público”.

Añadió que, desde su perspectiva, existe inquietud entre sectores sociales por el impacto de estas corrientes en la legislación y en el concepto tradicional de familia, por lo que consideró necesario abrir el debate.

Finalmente, expresó que “aún hay esperanza de cambiar las cosas y defender a la familia como método natural de reproducción de la especie humana”, al estimar que estas discusiones podrían intensificarse en la agenda pública de Tamaulipas.