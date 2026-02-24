Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 24 de febrero.– El exdiputado local del Partido del Trabajo en Tamaulipas, Marte Alejandro Ruiz Nava, advirtió que personas identificadas como “therians” o transespecie buscarán constituirse como movimiento político en la entidad para impulsar el reconocimiento de sus derechos.
Señaló que el fenómeno, que agrupa a individuos que se asumen como animales, intentará pasar de la visibilidad social a la participación política organizada para influir en la agenda pública estatal.
Ruiz Nava afirmó que estas expresiones siguen una ruta de posicionamiento que va de lo considerado imposible a lo radical, después a lo aceptable y posteriormente a lo popular, fase en la que —aseguró— se encontraría actualmente.
Indicó que el siguiente paso sería su incorporación al ámbito político mediante actores y organizaciones que promuevan reformas legales para reconocer esas identidades, situación que, dijo, ya comienza a observarse en algunos colectivos.
El exlegislador sostuvo que “lo que buscan es un método para convertir lo imposible en legal, siguiendo etapas hasta que el tema se vuelva político y pueda discutirse en el ámbito público”.
Añadió que, desde su perspectiva, existe inquietud entre sectores sociales por el impacto de estas corrientes en la legislación y en el concepto tradicional de familia, por lo que consideró necesario abrir el debate.
Finalmente, expresó que “aún hay esperanza de cambiar las cosas y defender a la familia como método natural de reproducción de la especie humana”, al estimar que estas discusiones podrían intensificarse en la agenda pública de Tamaulipas.