Alertan por retroceso y pérdida de conocimientos en alumnos de Secundaria

Por José Gregorio Aguilar

Mexicanos Primero alertó por la pérdida de conocimientos y un retraso en el aprendizaje entre los estudiantes de nivel secundaria en áreas como comprensión lectora y matemáticas.

El director de Investigación de esta organización, Fernando Ruiz Ruiz, explicó que esta organización civil realizó una investigación a través de la cual se diseñó una muestra representativa de alumnos en condiciones económicas bajas a los que se entrevistó en el seno de su hogar; una vez fue en mayo del 2021 y la otra en diciembre del mismo año, fecha en la cual se empezaron a reabrir los planteles a clases presenciales.

“Levantamos una investigación muy interesante porque nunca se había hecho un estudio de esa naturaleza lo que hicimos nos fuimos diseñamos una muestra representativa de los alumnos en condiciones económicas mas baja en donde fuimos a sus casas en esos momentos cuando en mayo del 2021 las escuelas estuvieron cerradas y luego en diciembre del mismo año ya cuando reabrieron”.

De acuerdo a ese estudio aplicado en alumnos de 10 a 15 años se constató que casi 42 ciento de estudiantes de secundaria no comprendió un texto de cuarto diseñado para alumnos de cuarto de primaria, mientras que el 88 por ciento no supo resolver un problema de tercer grado de primaria mientras que el 96 por ciento de estudiantes de tercero de secundaria no pudo responder a operaciones con fracciones.

Para concluir, Fernando Ruiz dijo que estos resultados dan una idea de la magnitud del impacto que se tuvo durante la pandemia de Covid-19 en el aprendizaje y conocimientos previamente adquiridos.