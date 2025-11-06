Alcalde pide fomentar Consumo Local en el Buen Fin 2025

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- – El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, hizo un llamado a la ciudadanía para priorizar el consumo local durante la próxima edición del Buen Fin que inicia el próximo 13 de noviembre.

A su llegada a Palacio Municipal, destacó una proyección optimista en la derrama económica esperada y detalló el operativo de seguridad que se implementará.

El edil enfatizó la importancia de apoyar el comercio local, recordando los resultados del año anterior y proyectando un crecimiento significativo para la edición actual:

«En primer lugar, pues yo invito a todos los ciudadanos de Victoria que compremos local. El año pasado se movió un circulante más o menos de 600 millones de pesos, se estima que sea hoy mayor con un diez por ciento», refirió.

Esto representa una derrama económica proyectada de aproximadamente 660 millones de pesos para el comercio de Victoria durante el periodo de ofertas del Buen Fin 2025.

Gattás Báez señaló que para garantizar la tranquilidad de los consumidores y comerciantes, se desplegará un operativo coordinado de seguridad que iniciará el 13 de noviembre.

«Vamos a arrancar el día 13 de noviembre el operativo. Vamos a hacer un operativo municipal con las fuerzas estatales. con las fuerzas de la Guardia Nacional, con Sedena, con el tránsito local, en fin, con más de 300 elementos cuidando las zonas comerciales y sin descuidar tampoco la ciudad. Así vamos a arrancar el día 13 de noviembre. El operativo se queda permanente, aunque el buen fin es del 13 al 17 de noviembre”.

Finalmente, el Alcalde de Victoria recordó que las autoridades estarán atentas a las promociones ofrecidas.

«La Procuraduría del Consumidor está checando que sean los precios realmente los que dicen que es el por ciento que están haciendo las rebajas. La Procuraduría del Consumidor está checando que se den los precios adecuados».