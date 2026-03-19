Albañiles sin empleo encienden alerta; piden reactivar obra pública en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La falta de proyectos de infraestructura ha comenzado a impactar de forma directa al sector de la construcción en Tamaulipas, donde trabajadores denuncian una caída en las oportunidades laborales y un panorama cada vez más complicado para cientos de familias.

El dirigente de la CROC en el ramo de la construcción, Lorenzo Balderas Castillo, advirtió que la situación es crítica, ya que una gran cantidad de trabajadores permanece sin empleo a varios meses de haber iniciado el año.

Ante la falta de ingresos, algunos albañiles, plomeros y electricistas han optado por salir de la ciudad en busca de mejores oportunidades, mientras que otros han tenido que abandonar temporalmente su oficio para dedicarse al comercio informal y poder subsistir.

El líder sindical señaló que existe expectativa de que en las próximas semanas se reactive la obra pública y se contemple la inclusión de mano de obra local en los proyectos de inversión que se desarrollen en la entidad.

A esta problemática se suma el desplazamiento de trabajadores locales en algunas obras relevantes, donde, según denunció, se ha dado prioridad a personal proveniente de otras regiones del país, como ocurrió en la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria.

Actualmente, muchos de los trabajadores sobreviven con empleos eventuales en obras particulares, principalmente en viviendas y desarrollos habitacionales, lo que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

El sector hizo un llamado a las autoridades estatales para impulsar proyectos que permitan reactivar la economía local y garantizar oportunidades laborales para quienes dependen de la construcción como principal fuente de ingresos.