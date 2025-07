Si el obrero quiere salir, a la casa de empeño debe recurrir

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para muchos trabajadores del sector de la construcción, el periodo vacacional más extenso del año representa no un descanso, sino una carga económica difícil de sortear. La falta de empleo en esta temporada, la limitada capacidad económica y el próximo regreso a clases, los ha obligado a tomar decisiones difíciles con tal de cumplir con sus familias.

El líder de la Unión de Obreros y Trabajadores de la Construcción afiliada a la CROC en Tamaulipas Lorenzo Balderas Castillo, señaló que un gran número de albañiles ha tenido que acudir a casas de empeño o buscar préstamos impagables, con el único objetivo de llevar a sus familias a algún destino de recreación.

“Los menos deciden no salir, pues no hay para tener vacaciones, otros acuden a las casas de empeño o con algún prestamista con tal de cumplir con sus familias, lo cierto es que no hay dinero para viajar”, expresó.

El dirigente lamentó que las familias obreras sean las más afectadas por la crisis económica, al depender del salario mínimo, muchos apenas logran cubrir lo esencial, por lo que pensar en salir de vacaciones es un lujo inalcanzable.

“El salario mínimo se queda muy pobre, muy por debajo de lo que indica la Ley Federal del Trabajo, en relación a que el salario debe alcanzar para comer, vestir, salud y diversión. Definitivamente no alcanza”, refirió.

En ese sentido, Balderas Castillo comentó que algunos trabajadores optan por quedarse y aprovechar el tiempo en labores pequeñas o remodelaciones, buscando generar algo de ingreso, aunque sea limitado. Sin embargo, para muchos otros la alternativa ha sido empeñar o vender lo poco que tienen.

La situación refleja el complicado panorama que enfrenta el gremio, donde salir a vacacionar ya no es un derecho, sino un esfuerzo económico que compromete aún más su estabilidad financiera.