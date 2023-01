Albañiles se quejan de que no alcanzan la canasta

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

El aumento del 20 por ciento al salario mínimo general que entró en vigor este año 2023 prácticamente ya quedó rebasado debido a los incrementos que registran los productos de la canasta básica aseguró el dirigente de la Unión de Obreros en el ramo de la Construcción, Lorenzo Balderas.

“Estamos apenas en eso, sí incrementamos, según la devaluación porque nosotros no tenemos salario mínimo sino de ayudante, albañil y carpintero entonces le aumentamos lo equivalente a la devaluación el problema es que no hay mucho trabajo ese es el verdadero problema”.

Explicó que tras las fechas decembrinas y los gastos de fin de año muchas familias se quedaron en ceros e iniciaron el 2023 con dificultades económicas; en el caso de los albañiles la situación es aún más difícil porque casi no hay trabajo para ellos.

Aunque la falta de empleo no es un tema nuevo para el sector, es común que durante las primeras semanas del año nuevo casi no haya trabajo debido a que la gente quedó muy gastada y no hay obras ni construcciones nuevas.

El líder obrero insistió en que el aumento al salario mínimo general no resuelve las necesidades de las familias porque como se sabe, los productos de la canasta básica están en constante aumento; además se ha anunciado que el precio del kilo de la tortilla subirá a 30 pesos, eso sin contar con los incrementos al servicio de agua y del predial que se aplicarán en Victoria.

“Desgraciadamente todo se ha incrementado, todo está más caro, eso es cierto y lo que aumenta el salario no es suficiente para resolver los problemas de los trabajadores; va iniciando el año y faltan todavía aumentos al agua, la luz, etc”.