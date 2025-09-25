A tres semanas del ciclo escolar, Educación Básica reporta avance del 95% en cobertura docente

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, Nora Hilda de los Reyes, aseguró que el sistema educativo estatal ha logrado un avance del 95 por ciento en el reacomodo de docentes, lo que permite que prácticamente todos los grupos de preescolar y primaria cuenten con atención educativa.

Aunque reconoció que existen entre 15 y 20 grupos sin maestro frente a grupo, aclaró que no se trata de un déficit estructural, sino de un proceso de reacomodo que está en curso. “Lo que no se reconoce no se puede resolver”, señaló, al explicar que el problema radica en la distribución del personal, no en la falta de plazas.

La subsecretaria enfatizó que ningún grupo está desatendido, ya que existen figuras de acompañamiento como asesores técnicos pedagógicos, asesores de medios, bibliotecarios y directores, quienes han asumido temporalmente la atención de los alumnos mientras se concreta el reacomodo docente.

“Nos falta el docente, sí, pero no están desatendidos. Estamos por la equidad en la educación, como lo manda el señor gobernador, y estamos atendiendo ese asunto”, afirmó.

Tamaulipas cuenta con más de 5 mil escuelas de nivel básico, y según la funcionaria, el porcentaje de grupos sin maestro representa apenas 1% o 2% del total, lo que no minimiza la importancia del tema, pero sí permite dimensionarlo con precisión.

El proceso de reacomodo se realiza en coordinación con el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y se espera que en los próximos días se logre la cobertura total.