«Puedo quererme mejor que tu»: Miley Cyrus dedica nueva canción a su ex Liam Hemsworth

La nueva canción de Miley Cyrus está dedicada a su expareja. Con un mensaje empoderado en el cual expresa su valor y amor propio.

La cantante de 30 años Miley Cyrus, sacó este pasado jueves 12 de enero su nueva canción titulada «Flowers» en la cual expresa cómo el amarse así misma es una de las mejores decisiones que puedo tomar ante la turbulenta relación que sostuvo con Liam Hemsworth. Hacía tiempo que Miley anunciaba nuevo trabajo, algo muy esperado por todos sus seguidores.

Esta canción es una respuesta a otra canción más que conocida de Bruno Mars,la cual es titulada When I Was Your Man’, y fue de las favoritas de Liam Hemsworth para dedicar a su ex pareja. En ella, el artista se lamenta por perder el amor y expresa su deseo de que la nueva pareja de su ex le compre flores, la tome de la mano y la lleve a bailar, que haga todas las cosas que él no hizo y que acabaron con su relación.

Con un ritmo atrapante y una letra aún más cautivadora la cantante reacciona y expresa:

«Soy más que capaz de comprarme flores a mí misma, puedo tomar de mi propia mano y escucharme, hablar durante horas, también puede bailar por mí misma, porque soy capaz de quererme mucho mejor de lo que tu lo hiciste».

La controversia que desató el nuevo sencillo de Miley Cyrus se sumó a la gran polémica del estreno de colaboración de Shakira y el productor argentino Bizarrap.

El tema es parte de su nuevo álbum Endless Summer Vacation, su octavo disco de estudio, que saldrá a la venta el próximo 10 de marzo.