Organización de reservistas de Israel llama a los soldados a rechazar las órdenes de servicio

Una organización de reservistas en Israel ha renovado su llamado a los soldados para que rechacen las órdenes militares de servicio después de que el gabinete de seguridad aprobara una operación ampliada para tomar el control de la Ciudad de Gaza.

“Sus hijos no saben cómo negarse por sí solos, porque es difícil. Es casi imposible”, dijo en redes sociales la organización Soldados por los Rehenes.

“Es difícil explicarles a sus comandantes la decisión de negarse. Pero es más fácil cuando se hace en conjunto”, agregaron.

La organización ha estado llamando a los israelíes a rechazar el servicio durante meses, al considerar que nuevas operaciones militares en Gaza representan un grave riesgo para los 50 rehenes restantes, de los cuales 20 podrían estar vivos.

Yotam Vilk, capitán de reserva que decidió dejar de servir durante la guerra y miembro de Soldados por los Rehenes, dijo en una columna de opinión que se siente traicionado por el gobierno israelí.

“No puedo quedarme en silencio. No después de haber visto con mis propios ojos el costo humano de cada día que pasamos en Gaza. No después de haber visto cómo se ve el abandono y el descuido, y cómo se ve un gobierno dispuesto a sacrificarnos a todos por sus falsas promesas”, escribió Vilk en el diario Haaretz.

Michael Majer, exfuncionario de inteligencia de las FDI que terminó su servicio durante esta guerra, expresó su enojo hacia los políticos israelíes por no llamar a otros a rechazar el servicio.

Dirigiéndose a algunos de los principales legisladores del país, Majer dijo en redes sociales: “Todos dicen que la guerra no tiene sentido. Todos dicen que los soldados son enviados a Gaza sin ningún propósito. ¿Les importan más sus puestos que la vida de los soldados?”.