Encabeza Tamaulipas crecimiento industrial a nivel nacional: INEGI

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de agosto.- El Estado de Tamaulipas encabezó el crecimiento industrial en México durante abril de 2025, al registrar una variación anual de 9.8 por ciento, según datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La entidad superó ampliamente el 1.9 por ciento que había obtenido en marzo del mismo año.

El INEGI informó que los sectores que impulsaron este incremento fueron principalmente la minería, con una variación anual de 245 por ciento, así como la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La extracción de azufre fue una de las actividades con mayor dinamismo dentro del sector minero.

La Ciudad de México, Nuevo León e Hidalgo también mostraron avances importantes, aunque quedaron por debajo de Tamaulipas en el comparativo anual. El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) permite dar seguimiento al comportamiento económico de cada estado.

Las autoridades económicas de Tamaulipas han atribuido parte del crecimiento a la actividad del sector maquilador, que continúa consolidándose como uno de los pilares industriales de la región. Esta industria representa una parte relevante de la producción manufacturera local.

El sector energético también reportó un crecimiento significativo, incluyendo tanto la distribución de gas natural como el suministro de agua. Estas actividades se han fortalecido en los últimos meses gracias a inversiones públicas y privadas en infraestructura.

Empresarios locales han señalado que el crecimiento sostenido podría mantenerse en los próximos meses, siempre que se mantenga la estabilidad en los insumos y la demanda internacional de productos manufacturados. Sin embargo, advierten que será necesario mejorar la logística y el transporte.

El comportamiento positivo de la industria en abril refuerza las expectativas de recuperación económica para la región noreste del país, luego de varios meses con resultados mixtos en algunos sectores clave.