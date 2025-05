En una entrevista con el programa Today, Fletcher advirtió de que «14.000 bebés morirán en las próximas 48 horas» si la ayuda necesaria para alimentarlos no logra entrar en Gaza.

Según Netanyahu, hasta que Israel no pueda establecer «una zona estéril bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel para distribuir alimentos y medicinas» sólo permitirán un «puente mínimo y básico» para evitar el hambre.

Críticas desde Israel

Las imágenes de niños desnutridos a las puertas de la muerte y los testimonios de gazatíes al borde de sus fuerzas que salen de la Franja no solo han provocado una respuesta diplomática internacional, sino que cada vez son más los israelíes profundamente consternados con cómo se está llevando a cabo la guerra.

«Mis impuestos se están gastando en una guerra que ha matado a miles de niños. Estamos llevando a cabo un genocidio. Y no puedo hablar de ello en Israel», reconoció Yael Noy, directora de la organización israelí Road to Recovery (camino a la recuperación), a la corresponsal diplomática de la BBC Caroline Hawley.

«Un país sensato no libra combates contra civiles, no mata bebés como pasatiempo y no se fija como objetivo expulsar a una población», criticó Yair Golan, militar retirado, diputado y líder del partido Los Demócratas.