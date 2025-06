Lo que ocurre en Gaza se ajusta a la definición de genocidio de 1948, el intento de destruir a un grupo como tal.

Un aspecto interesante es que todos usamos el término «guerra» porque no sabemos cómo llamar a lo que ocurre en Gaza de otra manera, pero en realidad no hay guerra. La guerra terminó, a más tardar, alrededor de junio de 2024. Desde entonces Hamás no ha librado nada parecido a una guerra contra las Fuerzas de Defensa de Israel.

En cuanto a la afirmación de que Hamás usa a la población como escudos humanos, yo no soy partidario de Hamás, creo que Hamás fue una catástrofe para los palestinos y es una organización asesina. No hay forma de defender lo que hicieron el 7 de octubre. Pero luchan desde lo que era una de las zonas más urbanizadas y densamente pobladas del mundo. Si se lucha desde un lugar así esto se hace desde zonas con una gran concentración de civiles.

La mayoría de las personas con las que tengo contacto en Israel no son de derecha, no son colonos ni extremistas, sino personas que solían apoyar a la izquierda, liberales.

He dicho recientemente que el crédito que Israel ha estado utilizando, el crédito del Holocausto, se está agotando. Que ya no podrá utilizarlo como excusa no solo para lo que está sucediendo en Gaza, sino también para la ocupación y opresión de millones de personas durante décadas.

Usted dijo que Israel pagará un precio alto en el futuro. ¿Cree que habrá rendición de cuentas por lo que sucede en Gaza?

En primer lugar, la rendición de cuentas es clave, por supuesto. Porque si no hay rendición de cuentas, ¿por qué otros estados no sentirán que pueden hacer lo que quieran?

La gran tragedia aquí es que después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte debido a los crímenes nazis, se estableció todo un sistema de leyes internacionales para evitar que tales cosas volvieran a ocurrir.

Esta fue la supuesta lección del Holocausto. Ahora Israel está cometiendo crímenes masivos de genocidio en Gaza. Y alegar que el Holocausto es una especie de excusa para actuar de esa manera es en sí mismo terriblemente trágico.

¿Se exigirá responsabilidades a individuos? Espero que sí. Es muy difícil saberlo.

En mi opinión la principal rendición de cuentas tendrá lugar con lo que suceda a Israel mismo. Creo que va camino de perder a sus principales aliados en Europa Occidental. Está perdiendo el apoyo de la opinión pública sobre todo en Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, etc.

Eso tendrá consecuencias a largo plazo para el país, a menos que un nuevo liderazgo israelí, y especialmente los líderes europeos y estadounidenses, decidan imponer una solución política, porque no hay una solución militar a lo que estamos viendo ahora mismo.

Quiero preguntarle específicamente por la polémica entidad privada creada por Israel con apoyo de EE.UU. para distribuir ayuda, la «Fundación Humanitaria de Gaza». Autoridades locales informaron de la muerte de decenas de personas en ataques israelíes cerca de los puntos de distribución.

Como historiador del genocidio, ¿qué siente al ver las imágenes de personas esperando desesperadamente recibir algo de comida?

Mire, he pasado gran parte de mi vida leyendo y escribiendo sobre crímenes, así que he estado expuesto a muchas imágenes de este tipo a lo largo de mi vida. Y debo decir ante todo, personalmente, como ser humano, que me resulta muy difícil incluso ver estas imágenes debido a la absoluta falta de humanidad, la absoluta crueldad, incluso la reacción «alegre» de las tropas israelíes, de los medios de comunicación israelíes, y yo veo esos medios todos los días. Es una sociedad que no puedo reconocer.

No es el país en el que crecí. Es algo que ha ido a lugares que nadie podría haber imaginado.

Así que, desde una perspectiva humana e individual me resulta muy difícil procesar esas imágenes. Pero detrás de esto hay una política. La derecha israelí, que en realidad también representa a Netanyahu, intenta crear en mi opinión una situación en la que la población muera de frío, hambre, enfermedades o desesperación, o bien huya, o se produzca un desastre humanitario tal que algún otro país diga: «Vale, nos haremos cargo de ellos si lo permiten».

Es absolutamente claro. Israel fue presionado, así que ha ideado una forma en que parezca que proporciona alimentos, pero nunca son suficientes.

Entregan alimentos en muy pocos lugares para crear precisamente el tipo de caos que surgirá cuando se dice a gente que está muriendo de hambre que a diez millas de distancia, si corren lo más rápido posible, pueden conseguir una caja. Se genera desesperación, miedo y violencia.