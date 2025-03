«Marine Le Pen hizo su misión cambiar la imagen del Frente Nacional: desdemonizar (dédiaboliser, en francés) el partido ante la percepción pública. Se rodeó de un grupo de líderes que no se parecen a los colaboracionistas de Vichy, colonialistas a ultranza y neofascistas que lideraron el partido en sus primeros días», explicó a BBC Mundo James Shields, experto en política francesa de la Universidad de Aston, en Reino Unido, cuando Le Pen logró pasar a la segunda ronda en 2017.

«No digo que las cámaras de gas no existieran. Yo no las vi. No he estudiado especialmente la cuestión. Pero creo que es un detalle en la historia de la II Guerra Mundial», dijo en una entrevista en 1987.