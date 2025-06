«Hoy, las Fuerzas Aeroespaciales rusas han perdido no sólo dos de sus aviones más raros, sino dos verdaderos unicornios de la manada», escribió.

El mensaje de fondo

Más allá del daño físico, que puede o no ser tan grande como los analistas aquí están evaluando, la Operación Telaraña envía otro mensaje crítico, no sólo a Rusia, sino también a los aliados occidentales de Ucrania.

«Esto es lo que ocurre cuando una nación orgullosa que está siendo atacada no escucha a todos aquellos (que dicen): ‘A Ucrania solo le quedan seis meses’. ‘No tiene cartas’. ‘Solo ríndete por la paz, Rusia no puede perder'».

«Y luego se ofenden cuando no les damos las gracias. Pero claro que no lo hacemos, porque no creemos que nos hayan derrotado».