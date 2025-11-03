Los demócratas están más entusiamados para la elección de mitad de mandato, mientras cae la aprobación de Trump

A un año de las elecciones de mitad de mandato, el Partido Demócrata cuenta con una considerable ventaja en cuanto a entusiasmo, mientras la imagen del presidente Donald Trump se hunde cada vez más en terreno negativo, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

El otoño de 2025 no es una repetición de 2017, el año anterior a que los demócratas obtuvieran el control de la Cámara de Representantes durante el primer mandato de Trump. La ventaja de 5 puntos que tienen los demócratas entre los votantes registrados en la intención de voto para el Congreso es inferior a la ventaja de 11 puntos que ostentaban en las encuestas de CNN un año antes de las elecciones de mitad de mandato de 2018. Además, la imagen favorable del partido se mantiene cerca de mínimos históricos, como ha sucedido a lo largo de este año, 8 puntos por debajo de los niveles registrados en el otoño del primer año de mandato de Trump.

En un año de elecciones de mitad de mandato, la opinión pública sobre el presidente puede tener más peso que la percepción del partido de la oposición. El índice de aprobación de Trump en las encuestas se sitúa en el 37 %, el peor de su segundo mandato según CNN y prácticamente equivalente al 36 % que tenía a estas alturas de su primer mandato.

Y su índice de desaprobación, del 63 %, es numéricamente el más alto de ambos mandatos, un punto por encima del máximo anterior del 62 % cuando dejaba el cargo en enero de 2021.

El promedio de encuestas de CNN, que sitúa la aprobación de Trump ligeramente por encima, en el 41 % según datos del domingo, muestra una tendencia similar desde enero. La aprobación del presidente ha disminuido en todos los grupos partidistas y demográficos desde el verano, según las encuestas de CNN.

Los demócratas tienen una ventaja inicial

De cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año, los demócratas parecen tener una clara ventaja inicial: el 47 % de los votantes registrados afirma que votaría por el candidato demócrata de su distrito si las elecciones se celebraran hoy, mientras que el 42 % prefiere al republicano. Un mayor porcentaje afirma haber descartado apoyar a un republicano (42 %) que a un demócrata (35 %). Además, el 41 % afirma que con su voto expresaría su oposición a Trump, casi el doble del 21 % que afirma que su voto sería un mensaje de apoyo al presidente. Los independientes se inclinan por los demócratas en la intención de voto general (44 % frente al 31 % de los republicanos, con un 19 % que afirma no decantarse por ninguno en este momento).

Los votantes registrados que son demócratas o independientes con tendencia demócrata tienen mucha más probabilidad que los votantes afines al Partido Republicano de afirmar que están sumamente motivados para votar el próximo año (67 % frente a 46%). Aquellos votantes afines al Partido Demócrata que consideran el estado de la democracia como una preocupación primordial son quizás los más entusiastas dentro del partido: el 82 % de ese grupo afirma estar profundamente motivado para votar, en comparación con el 57 % entre los votantes afines al Partido Demócrata que consideran la economía su principal preocupación.

Los resultados de la encuesta de CNN sugieren que los persistentes problemas de imagen interna del Partido Demócrata no necesariamente se traducirán en deserciones en las urnas. Los votantes afines al Partido Demócrata siguen teniendo mucha menos simpatía por su propio partido (el 65 % tiene una opinión favorable del Partido Demócrata) que los votantes afines al Partido Republicano (el 80 % tiene una opinión favorable del Partido Republicano), pero incluso aquellos votantes afines al Partido Demócrata con una opinión negativa del partido apoyan casi unánimemente al candidato demócrata en su distrito (93 %) y están ampliamente motivados para votar (el 71 % afirma estar extremadamente motivado).