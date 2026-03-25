El precio de la gasolina en EE.UU. registra su menor alza desde el 1 de marzo

Los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos subieron apenas seis décimas de centavo, situando el precio del galón de gasolina regular en US$ 3,98, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Este fue el menor aumento desde el 1 de marzo, segundo día de la guerra en Irán. Desde entonces, los precios del petróleo y la gasolina se han disparado debido a que los contraataques iraníes han bloqueado el estrecho de Ormuz, un canal crucial por donde normalmente transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. El precio minorista de la gasolina regular ha subido US$ 1,01 en el último mes, un incremento mayor que cualquier otro aumento mensual registrado durante el alza de los precios de la gasolina en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, o en 2005, tras el huracán Katrina.

El ligero aumento en la última lectura del precio de la gasolina, basada en una encuesta realizada el martes a gasolineras, se produjo tras una fuerte caída en los futuros del petróleo y la gasolina el lunes. Esa caída se produjo después de que el presidente Donald Trump despertara esperanzas de que la guerra pudiera terminar pronto y el estrecho reabrirse, al afirmar que se habían logrado avances en las negociaciones con Teherán para poner fin a los combates, una afirmación que los medios estatales iraníes desmintieron.

Sin embargo, es posible que pronto se produzcan mayores aumentos de precios. Los futuros del petróleo volvieron a subir el martes, y los de la gasolina y el diésel se dispararon tras una explosión a última hora del lunes y un incendio que se prolongó hasta el martes en una refinería de petróleo de Valero en Port Arthur, Texas, una de las refinerías más grandes del país. Podrían pasar semanas antes de que la refinería vuelva a producir gasolina y mucho más tiempo antes de que produzca diésel. Los futuros de la gasolina subieron 12 centavos por galón el martes y los del diésel 26 centavos.

Aunque Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, obtiene relativamente poco crudo de Oriente Medio, los precios se fijan en un mercado global de materias primas. Los precios de la gasolina se ven directamente afectados, ya que la gasolina se deriva del crudo. E incluso si los precios del petróleo comienzan a bajar de nuevo, podría pasar algún tiempo antes de que los precios en las gasolineras empiecen a descender, a medida que los aumentos anteriores se vayan extendiendo por el sistema.