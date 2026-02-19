El daño de Trump ya está hecho. Los demócratas y Europa se esfuerzan por definir qué sigue

Muchos de los demócratas que asistieron a la Conferencia de Seguridad de Munich este fin de semana quieren ser presidentes. Pero incluso si alguno de ellos logra ganar la Casa Blanca en 2028, puede que descubra que ya no puede reclamar el título que todos los presidentes estadounidenses han ostentado desde la década de 1940: líder del mundo libre.

El gobernador de California, Gavin Newsom, subió al escenario para insistir en que su estado es más permanente que el presidente Donald Trump. Pero reconoció en una entrevista con CNN que los líderes con los que se reunió creen que el daño a la alianza transatlántica es irreversible.

La estrella progresista, la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, acudió para promover una política exterior populista de izquierda, pero en cambio fue noticia por un gran tropiezo.

Varios senadores demócratas que esperaban mejorar sus credenciales en política exterior antes de posibles candidaturas presidenciales se encontraron en un momento dolorosamente incómodo con la primera ministra de Dinamarca, mientras algunos demócratas intentaban suavizar los comentarios beligerantes que el senador republicano Lindsey Graham hizo al inicio de la reunión, sugiriendo que Trump no ha renunciado a sus planes sobre Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca.

Y la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes que planeaban asistir no fueron en absoluto, después de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, cancelara la delegación del Congreso.

Los líderes de opinión europeos se limitaron a ofrecer una breve ovación de pie al secretario de Estado Marco Rubio, cuyo discurso fue mucho más conciliador que el que el vicepresidente J. D. Vance pronunció en la misma reunión el año pasado. Pero Rubio comenzó su viaje diciendo a periodistas estadounidenses: “El viejo mundo se ha ido”. También abandonó la conferencia para volar a Eslovaquia y Hungría, dos países gobernados por líderes autoritarios simpatizantes de Trump.

Las palabras de apertura de la conferencia, a cargo del canciller de Alemania, Friedrich Merz, cristalizaron la nueva realidad de Europa en lo que parece estar convirtiéndose rápidamente en un siglo posestadounidense.

“Se ha abierto una brecha entre Europa y Estados Unidos”, dijo Merz el viernes. “La pretensión de liderazgo de Estados Unidos ha sido cuestionada, y posiblemente perdida”.

No son solo palabras. Merz ha dicho que mantuvo “conversaciones confidenciales” con Francia sobre la disuasión nuclear europea. Es una sorprendente admisión de que ya no existe una confianza incondicional en que Estados Unidos hará lo necesario por sus aliados transatlánticos.

“Lo que escucho ahora es que, incluso si logramos reparar estas relaciones, tomará generaciones antes de que se sientan cómodos”, dijo el senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, posible aspirante presidencial que viajó a Munich poco después de enterarse de que la administración Trump intentó, sin éxito, acusarlo formalmente por un video en el que decía a las tropas que no obedecieran órdenes ilegales.