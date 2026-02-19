¿Trastorno histriónico de la personalidad? Cuando la atención constante impacta tus relaciones

La palabra histriónico suele utilizarse para describir a alguien “dramático” o exagerado, sin embargo, en psicología y psiquiatría tiene un significado clínico específico que puede afectar de manera profunda las relaciones personales, el desempeño laboral y la estabilidad emocional de quien lo padece.

No se trata simplemente de ser expresivo, sociable o apasionado; para que exista un trastorno, estos rasgos deben ser rígidos, repetitivos y provocar dificultades reales en distintas áreas de la vida.

¿Cómo se define el trastorno histriónico de la personalidad?

El trastorno histriónico de la personalidad (THP) es una afección de salud mental poco conocida que se caracteriza por un patrón persistente de emocionalidad intensa, conductas llamativas y una necesidad constante de ser el centro de atención.

En este trastorno, la personalidad forma parte del llamado Clúster B, un grupo de trastornos de la personalidad que comparten características como emocionalidad intensa, impulsividad o comportamientos interpersonales problemáticos, así lo explica el manual médico MSD Manuals.

De acuerdo con esta referencia médica, el THP implica:

Una búsqueda constante de atención y aprobación

Comportamientos exageradamente expresivos, teatrales o provocativos.

Malestar significativo o deterioro en el funcionamiento social, laboral o afectivo.

La clave no está en la intensidad emocional en sí misma, sino en la persistencia del patrón y en su impacto negativo.

Cuando la necesidad de validación se convierte en el eje central de la vida interpersonal y genera conflictos repetidos, es momento de considerar una evaluación profesional

Señales y síntomas más comunes

El trastorno histriónico suele hacerse evidente en la forma en que la persona se relaciona con los demás. Algunos de los síntomas más frecuentes, descritos en manuales clínicos como MSD Manuals y en información médica revisada por especialistas, incluyen:

Sentirse incómodo o poco valorado cuando no es el centro de atención.

Mostrar emociones intensas pero cambiantes, que pueden parecer superficiales o exageradas.

Utilizar la apariencia física o el comportamiento seductor para atraer miradas.

Percibir las relaciones como más íntimas o cercanas de lo que realmente son.

Ser fácilmente influenciable por otras personas o por las circunstancias.

Estos patrones suelen comenzar en la adultez temprana y mantenerse a lo largo del tiempo. En muchos casos, las relaciones personales se vuelven inestables porque los demás pueden sentirse manipulados, presionados o emocionalmente agotados.

Es importante aclarar que no todas las personas expresivas o sociables tienen un trastorno. La diferencia radica en la rigidez del patrón y en el daño que genera en la vida cotidiana.

Causas y factores de riesgo

No existe una causa única que explique el desarrollo del trastorno histriónico de la personalidad. Como ocurre con la mayoría de los trastornos de personalidad, se considera el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí.

Factores biológicos y temperamentales

Aunque no se ha identificado un gen específico responsable del THP, estudios sobre personalidad indican que ciertos rasgos temperamentales —como una alta sensibilidad emocional o una fuerte necesidad de aprobación— pueden tener componentes hereditarios.

Según Mayo Clinic, los trastornos de la personalidad en general pueden estar influidos por la combinación de genética y experiencias tempranas.

Experiencias en la infancia

Algunos especialistas señalan que crecer en entornos donde la atención se obtiene a través de conductas exageradas o donde la validación emocional es inconsistente podría influir en la formación de patrones de búsqueda constante de aprobación.

No se trata de culpar a la familia, sino de comprender que el desarrollo de la personalidad es un proceso complejo que involucra aprendizaje y adaptación.

Factores sociales y culturales

El contexto cultural también influye en cómo se expresan los rasgos de personalidad. En sociedades donde la imagen y la validación externa tienen un peso importante —por ejemplo, a través de redes sociales— ciertas conductas pueden reforzarse más fácilmente.

Sin embargo, esto no significa que el entorno digital cause el trastorno, sino que puede amplificar rasgos preexistentes.