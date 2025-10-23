Visitan Alumnos de la Universidad La Salle Victoria la presidencia

Cd. Victoria, 22 de octubre 2025. – El Secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, recibió en representación del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, a los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad La Salle Victoria.

La visita, reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la educación, la colaboración interinstitucional y la formación de futuros líderes comprometidos con el bien común. Los visitantes participaron en una enriquecedora sesión sobre la Teoría General del Estado.

Durante la visita, se generó un valioso espacio de diálogo en el que se abordaron temas fundamentales relacionados con la función y la implementación de políticas públicas, fortaleciendo así el vínculo entre los estudiantes y las instituciones gubernamentales.

Entre los temas abordados resaltaron;

– Teoría General del Estado

– Implementación de políticas públicas.

– Mesas institucionales.

– Servicios públicos y principios del artículo 115 constitucional.

El evento contó con la presencia del Director Jorge Sánchez y del maestro Mario Vargas Aguear, a quienes se les agradece su disposición y compromiso con la formación integral de los estudiantes.

Se reconoció la entusiasta participación de los alumnos, cuya interacción refleja el interés por contribuir al desarrollo social y al fortalecimiento de las instituciones públicas.