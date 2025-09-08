Verónica Aguirre de los Santos; un año de transformación en San Fernando

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

La alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, refrendó su compromiso con el municipio de San Fernando en su primer informe, aquí un recuento de algunos de sus logros.

Mencionó en su informe este domingo siete de septiembre, la entrega oficial de una ambulancia completamente nueva y equipada a la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Fernando.

Realizándose el manejo eficiente de las finanzas municipales, lo cual ha permitido realizar este tipo de acciones en favor de la población; marcando una diferencia con administraciones anteriores, ya que, además de apoyar con esta nueva unidad, también se brinda el respaldo con el suministro de combustible, personal médico y la coordinación con el hospital, todo en beneficio de la ciudadanía.

Destacó la cooperación oportunidad para seguir adelante con las gestiones iniciadas ante el doctor Américo Villarreal, específicamente la continuación del proyecto para la construcción del nuevo hospital general.

Agradeció la atención a carreteras estatales, caminos rurales y el programa de pavimentación, obras esenciales para el desarrollo de la región, en cooperación con el gobierno estatal.

Además, destacó que, tendiendo las necesidades de la comunidad rural de Palos Blancos, este martes la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, entregó un apoyo económico a los integrantes de la sociedad de padres de familia para la reparación del transporte escolar.

Lo anterior con el propósito que los alumnos de este ejido puedan trasladarse sin problemas al ejido San Germán donde cursan sus estudios en la Escuela Secundaria Técnica «Francisco Villa» y en el CBTA 139.

Con estas acciones el gobierno municipal refrenda nuevamente su compromiso con la educación del área rural; la entrega del apoyo económico se llevó a cabo en la entrega de recursos económicos en la sala de cabildo del palacio municipal.

En temas de educación, sostuvo que en cumplimiento a uno de los ejes prioritarios de la administración municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, el Gobierno Municipal de San Fernando concretó la firma de un importante convenio con el Instituto Tecnológico de Matamoros, que otorgará becas a jóvenes del municipio interesados en continuar sus estudios profesionales.

Gracias a este convenio, estudiantes de distintas comunidades de San Fernando podrán acceder a un 50% de descuento en la inscripción semestral, facilitando así su ingreso y permanencia en esta institución de nivel superior.

Reafirmando su compromiso con las comunidades rurales y en especial en el abasto de agua potable, la alcaldesa de San Fernando, Vero Aguirre, dio respuesta a la solicitud de los habitantes del ejido Nuevo San Fernando que enfrentaban problemas en el suministro del vital líquido.

Durante el encuentro, Vero Aguirre escuchó de primera mano la problemática que enfrentan los habitantes y, como parte de la solución inmediata, entregó una bomba sumergible destinada al pozo de la comunidad, lo que permitirá mejorar el suministro de agua.

Además, en respuesta a una de las necesidades más apremiantes del Hospital General de San Fernando, se instalaron nuevos equipos de aire acondicionado en las áreas de quirófanos y urgencias.

Lo anterior tras autorizarse y aterrizar un recurso del programa del IMSS-Bienestar, producto de las gestiones que realizará el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre y la coordinación con el área administrativa del nosocomio local.

Las acciones del DIF San Fernando también se mencionaron: sensibilidad y liderazgo humanista reafirma su compromiso de velar por el bienestar de las familias sanfernandenses, el Sistema DIF San Fernando, en coordinación con Protección Civil municipal, se trasladaron a las comunidades pesqueras Carbonera Norte, Carvajal y Punta de Piedra para atender de manera directa a las familias afectadas por las recientes lluvias provocadas por la tormenta tropical «Barry».

El recorrido fue encabezado por el presidente del Sistema DIF San Fernando, Ing. Erik Alberto Rivera Rosas, quien personalmente coordinó la entrega de apoyos emergentes, escuchando, además, las principales necesidades de los habitantes y brindando palabras de aliento a quienes resultaron damnificados por este fenómeno natural.

Durante esta jornada de atención se hizo patente la colaboración entre instancias municipales, como Protección Civil, con el director Heriberto Jiménez Reyes para responder con prontitud y sensibilidad ante la emergencia, reafirmando el compromiso del Gobierno municipal de actuar con cercanía y solidaridad ante quienes más lo necesitan.