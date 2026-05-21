Alcaldesa Verónica Aguirre fortalece gestión de proyectos prioritarios en reunión con el Gobernador del Estado

San Fernando, Tam. – Con el firme compromiso de continuar impulsando el desarrollo y bienestar de las familias sanfernandenses, la alcaldesa Verónica Aguirre sostuvo una importante reunión de trabajo con el Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a la gestión y consolidación de proyectos y obras prioritarias para el municipio.

Durante este encuentro, se abordaron temas enfocados en el progreso de San Fernando, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para seguir generando mejores condiciones de desarrollo, infraestructura y oportunidades para la ciudadanía.

Con unidad, compromiso y visión de futuro, el Gobierno Municipal de San Fernando continúa trabajando de la mano con las autoridades estatales para consolidar acciones que fortalezcan el crecimiento y bienestar del municipio.