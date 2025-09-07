Con Sheinbaum vamos por el camino correcto: PT Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El Partido del Trabajo (PT) manifestó que con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo México va por el camino correcto para lograr el bienestar de un mayor número de mexicanos declaró Arcenio Ortega Lozano.

El Comisionado Político del PT en Tamaulipas señaló que tras el Primer Informe Gubernamental, se dio cuenta de los avances significativos en materia de bienestar social, desarrollo económico, derechos sociales y transformación.

La visión humanista y progresista de este gobierno coincide plenamente con los principios que defiende el Partido del Trabajo desde su fundación, subrayó Ortega Lozano.

Refirió que Sheinbaum ha demostrado un compromiso firme con los principios de la Cuarta Transformación, impulsando políticas públicas en favor de las mayorías, fortaleciendo el Estado de derecho y combatiendo la corrupción con responsabilidad y transparencia.

El PT reconoce especialmente los logros alcanzados en estos primeros meses de gobierno como la consolidación de los programas sociales como derechos constitucionales, la estrategia nacional de seguridad, basada en la construcción de paz con justicia social.

Ante la visita de la Presidenta por Tamaulipas, el Partido del Trabajo reitera su compromiso de continuar trabajando, desde “todos los espacios donde tenemos representación, para acompañar a la Presidenta Sheinbaum en la consolidación de una patria más justa, equitativa y soberana”.