Tamaulipas, el destino deportivo de México: Secretaría de Turismo

-Desde maratón, triatlón, caza y pesca, ciclismo, pádel, tenis, entre otras competencias más, impulsadas por el Gobierno del Estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas avanza como potencia turística deportiva, con 800 corredores inscritos hasta hoy, para participar en el Segundo Maratón de Tamaulipas, un evento que pone al estado en el mapa nacional del running.

La segunda edición del Maratón Rumbo al Bicentenario de Matamoros, no es solo una carrera, es la prueba de que Tamaulipas corre, vence y conquista, con lo que el norte de México marca el paso, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, durante una conferencia de prensa.

“El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya no solo fomenta la vida saludable, sino que fortalece e impulsa los torneos a través de la Secretaría de Turismo, lo que se está traduciendo en más visitantes, más derrama económica, prosperidad y coloca a la entidad como referente nacional”, explicó Hernández Rodríguez.

Recordó el funcionario estatal que en 2024 se realizó el primer Maratón Bicentenario Tamaulipas, en Ciudad Victoria en el marco de los festejos por el Bicentenario y ahora será en la fronteriza ciudad de Matamoros.

Además de otros eventos, como el Triatlón AsTri Tamaulipas Ichich Tenek y el Gran Fondo de Ciclismo Tamaulipas, ya que el estado cuenta con la infraestructura, la seguridad y la hospitalidad que se requiere.

Con una bolsa de 288 mil pesos en premios y clasificatorio al Maratón de Boston, el próximo 30 de noviembre, se realizará en Tamaulipas, el “Maratón Matamoros 2025” en las categorías libre, máster y veteranos.

Por su parte, Miry Leal, secretaria de Turismo del municipio de Matamoros destacó que el presidente municipal, Alberto Granados ofrece una bolsa adicional en premios por 142 mil pesos para las y los matamorenses.

Mientras que, Francisco Reséndiz CEO de Bike and Run destacó que la ruta trazada es por gran parte de la ciudad y habrá un gran operativo que incluye cinco ambulancias, cuatro motocicletas con paramédicos, entre otras medidas preventivas más.