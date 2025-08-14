Supervisa Lalo Gattás obra de concreto hidráulico en la Simón Torres.

Cd. Victoria, 15 de agosto 2025. – El Alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, realizó un recorrido de supervisión por la obra en proceso de pavimentación en la colonia Simón Torres que, en las próximas semanas, brindará múltiples beneficios a sus habitantes.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás y secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, evaluó el avance y planeación de los 2,176 metros cuadrados que serán cubiertos con concreto hidráulico, previa rehabilitación de la red de agua potable.

La obra asfáltica, que forma parte de las 106 proyectadas en distintos rubros para la Capital de Tamaulipas en el Plan de Obra Pública 2025, beneficiará a 4,196 habitantes de la calle Casa del Campesino que conecta con el libramiento Emilio Portes Gil y calle Francisco Flores Sánchez.

El material que se empleará en la pavimentación, brindará mayor tranquilidad durante la temporada de lluvias por el extenso declive de la avenida, y mejor desplazamiento y movilidad para los lugareños, como del transporte público y acceso a comercios del sector.