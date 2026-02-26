Rescata y libera Comisión de Parques y Biodiversidad a jaguar en Llera

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas atendió el reporte sobre la captura de un ejemplar de jaguar en un rancho del municipio de Llera, donde previamente se había instalado una jaula como medida preventiva ante reportes de depredación.

El vocal ejecutivo, Eduardo Rocha Orozco, informó que personal técnico de la Dirección de Biodiversidad se trasladó al sitio y confirmó que el ejemplar correspondía a la hembra identificada como “Adelita”, capturada por primera vez en noviembre de 2024. La identificación se corroboró mediante la lectura de un microchip, determinándose que se trataba de una recaptura.

Como parte del protocolo de manejo, el equipo veterinario realizó la evaluación clínica integral del ejemplar, aplicando anestesia para su manejo en campo. Se efectuó el pesaje (40.250 kg), estudios con equipo de diagnóstico portátil (rayos X y ultrasonido), toma de medidas morfométricas, extracción de muestras biológicas (sangre y pelo), así como el registro del patrón de manchas y huellas, fortaleciendo la información técnica del programa estatal.

Rocha Orozco destacó que estas acciones forman parte del Programa “Manejo, Monitoreo y Conservación del Jaguar en Tamaulipas”, que se desarrolla de manera permanente con el respaldo del Gobierno del Estado, consolidando estrategias de conservación alineadas a los esfuerzos nacionales para la protección de la especie.

Tras confirmarse el buen estado de salud del ejemplar, se procedió a su liberación en la misma zona de captura, concluyendo el protocolo técnico correspondiente.