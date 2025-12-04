Refrenda Américo apoyo a la ciencia en favor del bienestar social

Tampico, Tamaulipas.- Al inaugurar la ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025, un encuentro que reúne a 1500 participantes con los 500 mejores proyectos de ciencia, innovación y tecnología, elaborados por niños, niñas y jóvenes, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó todo su apoyo para seguir con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y poner el conocimiento y el avance científico a favor del bienestar social.

«Tamaulipas también se compromete que con estos trabajos y este esfuerzo que ustedes hacen; estos trabajos que tienen una actividad y una vocación de servir y de tener esa oportunidad de buscar el bienestar social, los apliquemos en nuestra entidad y los empecemos a llevar a cabo», dijo en la inauguración en el Centro de Convenciones de Tampico.

Tras felicitar a las y los participantes de las 32 entidades y de nueve países invitados, así como a los 350 evaluadores, el gobernador los convocó a seguir impulsando sus ideas, su creatividad, el amor por la ciencia y contribuir a la mejora de nuestra sociedad.

Por su parte, Roberto Faustino Hidalgo Rivas, coordinador de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (LaREDMex), destacó que Américo Villarreal es un gobernador con la visión para impulsar la ciencia y la tecnología y le agradeció por traer la sede de la Expo 2025 a Tamaulipas, «este gran estado que ha demostrado ir adelante».

En su mensaje, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, convocó a las y los maestros de Tamaulipas a poner la ciencia, todos los días, al alcance de los niños, niñas y jóvenes en el ámbito escolar y en el salón de clases y poder contribuir al logro de una sociedad más justa, más humana y más fraterna.

Al dar la bienvenida, Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico, indicó que para su gobierno la educación y los jóvenes son prioridad, «porque sabemos de la importancia de apoyarlos con estímulos, infraestructura y acciones que promuevan su desarrollo integral», dijo.

«Tampico y Tamaulipas los reciben con alegría, con entusiasmo, con los brazos abiertos y con la calidez que solo los tamaulipecos sabemos demostrar», mencionó.

El director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Julio Martínez Burnes, agradeció el apoyo de universidades, institutos tecnológicos, dependencias estatales y de la iniciativa privada y agregó que, como parte de esta Expo, se realizarán eventos alternos como el Reto de Pandillas Científicas, el Encuentro Nacional Docente y el Foro de Casos Exitosos de Proyectos.

«La ciencia avanza gracias a jóvenes como ustedes, valientes, curiosos, comprometidos para transformar. Que esta experiencia los inspire a seguir explorando, aprendiendo y soñando, porque el futuro se construye con ideas que transforman», apuntó.

El mandatario estatal cortó el listón inaugural de la Expo y realizó un amplio recorrido por los stands en donde se ubican los 500 proyectos, incluyendo a los países participantes: Costa Rica, Alemania, Luxemburgo, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Belice.

También participaron en el evento: Iván Rodríguez Zerrate, representante del Space Center Houston; Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas; Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Juan Dionisio Cruz Guerrero, director del Instituto Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Madero, y los presidentes municipales, de Madero, Erasmo González Robledo, y de Altamira, Armando Martínez