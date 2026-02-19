Rector de la UAT impulsa en Reynosa jornada de salud y fortalecimiento académico

Cd. Reynosa, Tam.; 19 de febrero de 2026.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, visitó este jueves la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), donde encabezó una jornada enfocada al fortalecimiento académico y la promoción de la salud.

En el desarrollo de las actividades, el rector compartió la Brigada de Salud Integral, que incluyó servicios de vacunación contra sarampión, influenza, toxoide tetánico, COVID y neumococo; así como la entrega de desparasitantes y la toma de signos vitales (presión arterial, oxigenación, pulso y glucosa); además del registro para la campaña “Lentes con Corazón” y una conferencia informativa sobre la prevención del sarampión.

En esta brigada participaron estudiantes de la primera generación de la Licenciatura de Enfermería, de reciente creación en la unidad, quienes, junto a alumnos de Químico Farmacéutico Biólogo y del laboratorio de Análisis Clínicos, pusieron en práctica sus conocimientos al servicio de la comunidad estudiantil.

En el ámbito de la vinculación, el rector presidió la reunión del Consejo Consultivo de Instituciones de Educación Superior y Media Superior, en la que se destacó la participación de las unidades académicas de la UAT como integrantes de este organismo que reúne a más de 20 instituciones educativas de esta región fronteriza.

Acompañado en el recorrido por la directora de la UAMRA, María Cristina Hernández Jiménez y el subsecretario general de la UAT zona norte, Ignacio Hernández Rodríguez, el rector reafirmó la voluntad de mantener una agenda que impulse más oportunidades para la juventud, consolide la articulación académica y contribuya al desarrollo profesional de Tamaulipas.

Reconoció la labor de la UAM Reynosa Aztlán por su contribución a la investigación científica, la formación de capital humano especializado y la generación de soluciones para el desarrollo regional y nacional, destacando sus maestrías en Ciencias y Tecnologías de Alimentos, Criminología y Ciencias Forenses, y Análisis Clínicos, así como el Doctorado en Ciencias Biomédicas.

En otra parte de su visita, Dámaso Anaya realizó un recorrido por las instalaciones académicas, supervisando áreas de prácticas de laboratorio, el invernadero universitario y diversos espacios de formación, donde dialogó con estudiantes y docentes sobre el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y los procesos de mejora continua.

En la parte final de la jornada, el rector de la UAT sostuvo un encuentro con representantes de los Centros de Integración Juvenil, con el propósito de formalizar un convenio que permitirá reforzar las estrategias de prevención y atención en materia de adicciones y salud mental en la región, consolidando la coordinación con organismos especializados.