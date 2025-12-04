Reconocerá INJUVE con el Premio Estatal de la Juventud 2025 al talento tamaulipeco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Premio Estatal de la Juventud es una distinción que otorga el Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), a las y los jóvenes por sus aportaciones realizadas al pleno desarrollo de sus comunidades.

El galardón se entregará durante la gala de los premios “Tu Talento Triunfa en Tamaulipas”, en una ceremonia encabezada por el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el próximo viernes 5 de diciembre a las 12:00 horas, teniendo como recinto el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón de Ciudad Victoria.

El director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, informó, “El reconocimiento abarca un espectro amplio de población joven. Se divide en dos categorías: por edad, de 12 a 17 años y de 18 a 29 años; y nueve distinciones, que son: Desarrollo Académico, Cultura y Artes, Género y Diversidad, Apoyo al Campo y Desarrollo Rural, Cuidado del Medio Ambiente, Impulso al Emprendimiento, Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, Cultura Política y Democracia Participativa, y, Ciencia y Tecnología”.

“La entrega del premio es anual, por lo que está posicionado como una de las máximas aspiraciones en el ámbito juvenil, que se esfuerza por el desarrollo personal y social, y que con su trabajo y trayectoria causan orgullo, inspiración y sentido de pertenencia para con sus contemporáneos”, dijo.

Refirió que esto es un conjunto de esfuerzos por parte del INJUVE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que encabeza Luis Gerardo Illoldi Reyes, que suman al desarrollo de las y los jóvenes.

Finalmente, enfatizó que el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, ha sido un aliado de las juventudes, comprometido en apoyar el talento de los jóvenes de todos los municipios dela entidad.