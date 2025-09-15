Reconoce alcalde labor de servicios públicos

Cd. Victoria, 14 de septiembre 2025. – En visita de cortesía, el alcalde Eduardo Gattás Báez realizó un recorrido por instalaciones de Barrido Manual y Servicios Complementarios, áreas responsables de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de atender y mejorar la imagen urbana.

Durante su estancia el titular Carlos Alberto Charles Ortiz informó al alcalde de Victoria sobre el operativo integral desplegado en 68 escuelas en el regreso a clases con trabajos de recolección de basura, poda y tala en el entorno de cada institución educativa.

Le dijo que del 1 al 6 de septiembre se pusieron en acción Parques y Jardines, alumbrado público, Barrido Manuel, Servicios Complementarios y Recolección de Basura para trabajar en 41 escuelas primarias y 27 de nivel preescolar atendiendo sus necesidades en servicios básicos.

También se repararon 40 lámparas del alumbrado público, se realizaron 8 descacharrizaciones en igual número de escuelas y se reubicaron 5 puntos de recolección de basura en una escuela primarias y 4 kínder.

“Estos son los resultados que demandan y merecen los victorenses”, reconoció el alcalde Eduardo Gattás Báez quien agradeció a los trabajadores municipales por su compromiso de transformar a Victoria.