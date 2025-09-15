Al menos 850 mil beneficiarios de programas sociales en Tamaulipas; Destaca Braña

Por: José Medina

José Braña Mójica destacó la gran cantidad de recursos que de manera directa directa llegan a las familias más vulnerables en Tamaulipas a través de los programas sociales para el bienestar, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de bienestar Ariadna Montiel Reyes, que traducidos en cifra son 850 mil apoyos para Tamaulipas, y que son destinados a los adultos mayores, madres solteras, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, becas.

El diputado federal por Victoria y quinto distrito calificó como muy buena la relación con la secretaría de bienestar federal, y se sostendrá reuniones para analizar el presupuesto por parte de la comisión de bienestar de la cámara de diputados.

«Estamos analizando el tema del presupuesto para los programas sociales, en su momento se darán a conocer los resultados, vienen cosas buenas para el bienestar, y se dará a conocer», afirmó Braña Mójica.