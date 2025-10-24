Realizan DIF Tamaulipas y Secretaría de Turismo el Encuentro de Mujeres Círculo Violeta 2025

Gómez Farías, Tamaulipas. Con el objetivo de brindar un espacio de bienestar, reflexión y fortalecimiento personal, el programa Lazos del Bienestar del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó el Encuentro de Mujeres Círculo Violeta 2025 en el ejido San José de este municipio.

Durante dos días de actividades, 35 participantes provenientes de los polígonos Echeverría y Pajaritos de Ciudad Victoria vivieron una experiencia centrada en el autocuidado, la conexión emocional y el reconocimiento personal, en un entorno natural que favoreció la calma y la introspección.

El programa incluyó pláticas de renovación personal impartidas por Alejandra Solís, caminatas guiadas, recorridos exploratorios, actividades de conexión grupal y una visita al sitio turístico La Bocatoma, que culminó con un paseo en lancha, como símbolo de reconexión con el entorno y consigo mismas.

Entre los principales propósitos del encuentro destacan el fortalecimiento de redes de apoyo, la reflexión personal, la revalorización del territorio y el refuerzo del compromiso institucional con el bienestar emocional y físico de las mujeres tamaulipecas.

La Red de Mujeres “Círculo Violeta” forma parte de las redes comunitarias del programa Lazos del Bienestar, impulsado por el DIF Tamaulipas. Está integrada por mujeres jefas de hogar y líderes comunitarias, cuyo propósito es acompañar, escuchar y fortalecer a otras mujeres desde un enfoque humano. A través de proyectos con perspectiva de género, promueven espacios seguros de apoyo, prevención de la violencia y defensa de los derechos, generando impacto positivo en sus familias y comunidades.

Este evento fue posible gracias a la coordinación del Sistema DIF Tamaulipas, en conjunto con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y el Departamento de Turismo Social.

El Encuentro de Mujeres Círculo Violeta 2025 reafirma la misión de Lazos del Bienestar de crear espacios seguros, significativos y transformadores para el desarrollo integral de las mujeres en Tamaulipas.