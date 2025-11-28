Presidenta Sheinbaum brinda un apoyo sin precedente al sector salud: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al inaugurar el Segundo Simposio Actualidades Hemato-Oncológicas en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que su gobierno está comprometido con la salud de las y los tamaulipecos para seguir sumándose a este momento de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y su disposición para brindar un apoyo sin precedente al sector salud en el país.

“Se los digo como compañero en el ámbito de la salud y con más de 35 años de estar desempeñando esta vocación, que nunca habíamos visto una voluntad política de un presidente y de una presidenta de la República como la que hoy se tiene para arreglar y componer un sistema de salud y dar los recursos necesarios para hacerlo”, expresó durante el evento efectuado en el Auditorio del Centro Cultural Tamaulipas.

Ante especialistas, académicos, personal médico, estudiantes y representantes de organizaciones sociales que participan en este congreso, el mandatario tamaulipeco convocó a las y los presentes a seguir haciendo el más grande esfuerzo para tener el gusto de ver a cada vez más niños tocar la campana del Hospital Infantil cuando han logrado la curación de sus padecimientos oncológicos.

“Hoy me da mucho gusto acompañarlos y que con esta sensibilidad que siempre ha caracterizado al Hospital Infantil de Tamaulipas lo hagamos en el enfoque de la hemato-oncología infantil pediátrica, porque creo que no hay nada más sensible en una sociedad a la que nos debamos dedicar y atender”, expresó.

TAMAULIPAS CUENTA CON EL 100% DE LOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

Por su parte, Marggid Rodríguez Avendaño, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, destacó que, gracias al esfuerzo compartido entre Estado y Federación, Tamaulipas cuenta actualmente con el 100% de los fármacos oncológicos necesarios e indispensables para atender a la niñez de nuestro estado.

“Con gran satisfacción les digo que Tamaulipas, con los principios establecidos por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y la conducción del director general del IMSS-Bienestar Nacional, el doctor Alejandro Svarch, es ejemplo en todo el país de trabajo altamente efectivo y en equipo”, mencionó.

EN TAMAULIPAS LA SALUD ES Y SEGUIRÁ SIENDO UNA PRIORIDAD ABSOLUTA

En su intervención, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, recordó que desde el inicio de su administración el gobernador ha tenido como prioridad fortalecer la detección, el diagnóstico oportuno, la referencia rápida y la atención integral del cáncer.

“Usted siempre nos ha recordado que una vida salvada, un tratamiento iniciado a tiempo, una quimioterapia garantizada, no es solo un logro médico, es un acto profundamente humano y es un acto de justicia”, dijo.

“Hoy en este segundo simposio renovamos una promesa: que en Tamaulipas la salud es y seguirá siendo una prioridad absoluta, no solamente porque lo marca la ley, sino porque lo exige nuestra conciencia y nuestro corazón. Señor gobernador, gracias por convertir la salud en una causa de Estado y en una causa humana. Gracias por recordar que detrás de cada política pública debe haber amor por nuestra gente”, agregó.

Al dar la bienvenida al evento, Vicente Plascencia Valadez, director del Hospital Infantil, explicó que este año siete niños y niñas han logrado tocar la campana en señal de que han superado su padecimiento, por lo que confió en que este congreso sirva para que el conocimiento y la experiencia sean compartidos y trasciendan en favor de la salud de más niños.

En el evento inaugural también estuvieron presentes Irma Barragán Alvarado, directora general de Enfermería de la Secretaría de Salud; el diputado Víctor García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud del Congreso local; y el delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar.